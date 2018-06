Președintele Klaus Iohannis a admis, marți, ca știa despre discuția dintre consiliera sa, Simina Tanasescu, și judecatorul constituțional Petre Lazaroiu, chiar inainte ca aceasta sa aiba loc. Iohannis a susținut, insa, ca nu a existat nicio presiune asupra lui Lazaroiu și ca “intreaga chestiune a fost denaturata din motive pur politice.” “Stiu ca a existat o The post Klaus Iohannis, complice in șantajul Siminei Tanasescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .