De ce îmbătrânim prematur în marile orașe poluate? Explicațiile medicului estetician Iancu Morad „Poluarea poate accelera procesul de imbatranire prematura a pielii, din cauza expunerii zilnice la particulele fine, gazele toxice și radicalii liberi. Aceste elemente pot deteriora fibrele de colagen și elastina de la nivelul pielii, ceea ce duce la pierderii elasticitații, apariția ridurilor și a petelor pigmentare. Pentru a preveni aceste probleme, este recomandata folosirea zilnica a produselor cu filtru UV cu spectru larg, curațarea regulata a pielii pentru a elimina impuritațile, folosirea produselor…

