”Evolutie foarte buna pe santierul drumului de legatura Tureni (DEx4)! De la ultima mea vizita, in urma cu doua saptamani, Asicierea de constructori romani condusa de Dimex 2000 SRL a ajuns de la 30,2 % la 36,5% progres fizic”, a scris, miercuri, pe Facebook, Cristian Pistol. Directorul CNAIR afirma ca in santier se lucreaza intens la toate categoriile de lucrari specificate in contract, respectiv relocare utilitati, montare elemente la poduri si paje, consolidari, drenuri, rigole si santuri, terasamente, platforma drum si centru intretinere. ”Antreprenorul este mobilizat in santier cu aproximativ…