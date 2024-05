Stiri pe aceeasi tema

- Noi vești despre starea premierul Slovaciei. Robert Fico se afla in continuare in stare grava dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus in urma tentativei de asasinat, dar este stabil, a anunțat spitalul unde a fost operat. Vestea a fost confirmata și de vicepremierul Robert Kalinak. Tentativa…

- Atacul comis miercuri impotriva premierului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic, conform TASR. Atacul comis impotriva premierului Robert Fico a fost clasificat drept asasinat, autorul tragand cinci focuri de arma, a anuntat ministrul de interne…

- Numeroși lideri europeni au transmis mesaje dupa tentativa de asasinat din Slovacia. Este un atac impotriva democrației, a fost concluzia liderilor. Premierul slovac Robert Fico a fost impușcat in abdomen in timpul unui eveniment public.

- Au aparut primele imagini cu atacatorul din Slovacia, care l-a impucat pe Robert Fico! Barbatul a fost prins și imobilizat de oamenii legii, la scurt timp dupa ce a produs incidentul halucinant. Intre timp, Robert Fico se afla in stare critica la spital!

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat la spital.…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…

- Premierul slovac Robert Fico a spus ca refuza sa implementeze in tara sa noul sistem pentru migratie al Uniunii Europene, potrivit Reuters. „Spunem fara echivoc ca nu se poate ordona unei tari sa accepte - in cazul Slovaciei - pina la 300 de migranti despre care nu stii nimic, sau sa platesti 20.000…

