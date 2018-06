Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, 17 mai, cererea Asociatiei 21 Decembrie 1989 de instituire a sechestrului asupra averilor fostilor demnitari Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si Virgil Magureanu, in dosarul Mineriadei. ICCJ a respins si sesizarea CCR in acelasi dosar.MINUTA:…

- Teodor Brates, principalul crainic al TVR in timpul Revolutiei din decembrie 1989, s-a prezentat la DNA, miercuri, la o zi dupa ce procurorii au anuntat extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii in cazul fostului presedinte Ion Iliescu, acuzat ca…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu Gelu - Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe…

