Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat cererile de urmarire penala pentru Gelu Voican Voiculescu si Petre Roman, in "Dosarul Mineriada", conform stiripesurse.ro."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului justitiei, doamna Alina Stefania Gorghiu, cererile de urmarire penala…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererile de urmarire penala in dosarul Mineriadei din 1990 care ii vizeaza pe fostul premier Petre Roman si pe fostul viceprim-ministru Gelu-Voican Voiculescu. ‘Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis ministrului…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s au pronuntat miercuri, 10 aprilie 2024, in dosarul in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, solicita rejudecarea dosarului in care a fost condamnat definitiv, la Constanta, pentru fals intelectual Curtea Suprema, conform portalului…

- Procurorii militari de la Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti, dupa refacerea dosarului Mineriadei, ar fi decis punerea sub acuzare a fostului președinte al Romaniei Ion Iliescu - pentru crime impotriva umanitații și ar fi cerut aviz de la președinte in cazul lui Petre Roman…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florența, ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru punerea sub acuzare a lui Ion Iliescu, 94 de ani, in dosarul Mineriadei din iunie 1990, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Ancheta trebuie refacuta, dupa ce dosarul a fost anulat și intors…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.In iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru infractiuni…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarului Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare. Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru infractiuni contra…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarului Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. CONTEXT: Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata…