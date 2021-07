Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Andrei Muraru si pe cel de numire a acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a semnat, astfel, urmatoarele decrete: „- Decret pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a domnului Dan-Andrei Muraru. – Decret privind acreditarea domnului Dan-Andrei Muraru in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite ale Americii, cu resedinta la Washington”, conform sursei citate.…