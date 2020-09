Klaus Iohannis: A fost o victorie majoră a dreptei în România. S-a conturat o nouă realitate politică Președintele Klaus Iohannis susține, luni, o declarație de presa, dupa rezultatul alegerilor locale de anul acesta. Klaus Iohannis: Au avut loc alegerile locale in condiții cu totul speciale. Vreau sa subliniez de la bun inceput ca ceea ce am vazut pe tot parcursul zilei de duminica in majoritatea covarșitoare a secțiilor de vot a reprezentat o mobilizare exemplara. Felicit autoritațile implicate și pe toți membrii birourilor electorale care au facut posibil ca alegatorii sa iși exprime opțiunile in condiții de maxima siguranța Procesul de vot s-a desfașurat fara probleme majore și avem, iata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

