Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențiala. Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Obiectivele Romaniei pentru Summitul NATO de la Vilnius, Republica Lituania, din perioada 11-12 iulie 2023; Forțele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații in afara teritoriului statului roman in anul 2024. In cadrul ședinței CSAT vor fi analizate și alte…