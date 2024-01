Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Raileanu, in varsta de 35 de ani a debutat pe micile ecrane in 2006, in telenovela ”Daria, iubirea mea” . Dupa prestația din celebrul serial ”VLAD” a luat o decizie radicala. In prezent, Victoria Raileanu scrie la primul ei scenariu pentru film.„Vreau și in videoclipuri. Vreau sa joc intr-un…

- O etalare a succesului, o explozie de energie și stil. rareș și DOC iși unesc forțele și lanseaza piesa aia pe care s-o pui cand ai nevoie de extra boost-ul de incedere. ,,Sa curga banii” nu este doar o piesa, este o declarație de determinare și ambiție, care iți captureaza spiritul și te provoaca sa-ți...…

- In ziua de 20 Octombrie 1973 se inaugureaza, in prezenta Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Opera din Sydney, Australia. Foto: Opera din Sydney Citește și: Comedia Klaus & Barroso – cu Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae. Primul afiș Proiectul uneia dintre cele mai indraznete cladiri…

- Actorii Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae sunt protagoniștii primului afiș al comediei Klaus & Barroso, produsa de Bold Film Studio in coproducție cu Grupa B, Tangaj Production și Avanpost Media. Lungmetrajul scris de Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Bogdan Theodor Olteanu – un…

