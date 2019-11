Stiri pe aceeasi tema

- Kissinger: Razboiul comercial dintre China si SUA s-ar putea transforma intr-un razboi pur si simplu. Primul Razboi Mondial a izbucnit de la o criza relativ minora, acum armele sunt mult mai puternice Razboiul comercial dintre China si SUA s-ar putea transforma intr-un razboi pur si simplu intre cele…

- Prețul aurului a facut, miercuri, un salt semnificativ, depașind un nou nivel record. Astfel, preţul gramului de aur a crescut de la 209.6761 lei la 211.5392 lei. Acesta este un nou nivel record, atins a opta oară în luna august, pe fondul creşterii instabilităţii pe pieţele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7322 lei/euro, in crestere cu 0,15% fata de valoarea atinsa luni. Totodată, preţul aurului a continuat să crească şi a ajuns la 209.6761 lei, un nou nivel record, al şaptelea atins în luna…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri, respectiv 4.7216 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 205.4478 lei la 208.6733 lei. Acesta este un nou nivel record, depăşind preţul…

- China este dispusa sa puna capat conflictului comercial cu Statele Unite, prin dialog si negocieri calme. Declaratia a fost facuta duminica de catre vicepresedintele chinez, Liu He, in timpul unei intalniri cu presedintele american, Donald Trump in cadrul Summitului G7 de la

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca ii va transmite președintelui american Donald Trump, in cadrul summitului G7, ca trebuie sa se retraga din conflictul comercial cu China, care deja a dus la destabilizarea creșterii economice la nivel global, relateaza agenția Reuters, conform…

- Presedintele american, Donald Trump, le-a cerut, vineri dupa-amiaza, companiilor americane care au activitati in China sa revina in Statele Unite, in contextul amplificarii conflictului comercial bilateral, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea explodeaza din nou! Daca-ți permiți sa pui…