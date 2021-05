Kira Hagi va juca intr-un film Netflix. Fiica jucatorului emblematic al fotbalului romanesc bifeaza o noua performanța artistica. Tanara care a studiat actoria in Statele Unite ale Americii, face parte din echipa unui serial in care joaca și fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama. Este vorba de serialul de animașție ”Gofre și Mochi”, un film produs de gigantul de streaming Neftlix, in care vocile lui Michelle Obama, soția lui Barack Obama, și a lui Kira Hagi dau viața unor simpatice personaje. Adrian Nastase Jr. iși deschide un camping langa plaja de la Corbu! Partenera de afaceri ii este…