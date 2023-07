Kim Petras a lansat albumul Feed The Beast

Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato a lansat “Swine”. Este o melodie puternica, inspirata de milioanele de oameni din mișcarea pentru justiția reproductiva, care au protestat și continua sa lupte pentru dreptul de a alege. Cantecul vine inainte de aniversarea a 1 an de la decizia Curții Supreme de a pune capat dreptului constituțional…

- Nico Santos a lansat albumul “Ride”. Peste un miliard de stream-uri globale mai tarziu și la trei ani dupa cel de-al doilea album, Nico Santos s-a intors sau, mai degraba, nu a plecat niciodata. Nico Santos nu s-a gandit niciodata cu adevarat in ceea ce privește albumele; pur și simplu a inregistrat…

- Casa de discuri Psihodrom Records a lansat un nou E.P. semnat de artista multidisciplinara Kinga Otvos. Albumul sau de debut,„Fluid Oratorio” a aparut in iunie 2021. „Un omagiu adus frigului și apei inghețate, «Ice Requiem» este o piesa in trei secvențe care exploreaza conexiunile complexe dintre umanitate…

- TAEYANG a lansat albumul “Down To Earth”. Setul de 6 cantece include „VIBE (feat. Jimin of BTS)”, o colaborare de succes care a atins locul 1 in topul Billboard World Digital Song Sales și „Shoong! (feat. LISA of BLACKPINK)”. TAEYANG a participat la intregul proces de creare a EP-ului și are credite…

- Freya Ridings a lansat albmul “Blood Orange”. Pana in prezent, Freya Ridings a stabilit platforma ideala pentru a lansa urmatorul proiect. Primul ei single din 2023, „Weekends”, s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari hit-uri ale ei pana in present. Piesele ulterioare „Face In The Crowd”, „Can I…

- NF a lansat albumul „HOPE”. Cunoscut pentru versurile rapide peste ritmuri de hip hop, NF a construit o baza de fani care i-a adus peste 30 de miliarde de stream-uri globale și l-a stabilit ca unul dintre cei mai consecvenți și ascultati artiști, conectandu-se direct cu fanii intr-un mod autentic. Materialul…

- Rapperul american P.Diddy a dezvaluit ca ii plateste muzicianului englez Sting suma de 5.000 de dolari pe zi pentru fragmentul imprumutat dintr-o piesa celebra a trupei The Police din 1983, "Every Breath You Take", pe care l-a inclus in cantecul sau din 1997 I`ll Be Missing You".P.Diddy a facut aceasta…

- Pe 9 aprilie, duminica, Proiectul Paul Tihan lanseaza primul single și videoclip de pe urmatorul material al trupei. Cantecul „Alt Om” deschide o ușa spre gandurile și simțirile trupei din prezent și va insemna inceputul unei calatorii de mult dorite. „Alt Om” va fi cel dintai single extras de…