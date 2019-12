Kim Lane Scheppele, profesoara la Princeton: Sper ca puterea democratica din strada a romanilor sa continue

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de pe strada Ana Ipatescu din Turda ne-au contactat, disperați, dupa ce au constatat ca firma care se ocupa de lucrari in zona (infrastructura de apa/canalizare) și-a ridicat utilajele și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Totul a inceput dupa ce elevul a inceput sa tipe la profesoara si apoi se apropie amenintator. Pe imagini se vede la un moment dat cum profesoara isi da jos jacheta si incepe bataia. „Pune mainile pe mine. Crezi ca imi e frica de tine?” #fight between #teacher and #student at #highschool…

- Vicepresedintele Parlamentului Alexandru Slusari afirma ca statul a fost pagubit, prin faptul ca nu a fost recompensat suficient ca urmare a darii in arenda a trei loturi de teren din strada Grenoble din Capitala, care insumeaza 10 hectare, aflate pe domeniul public, transmite IPN.

- Este inamisibil! Este de ne crezut. Este sfidator la cer, dar cu toate astea, nu putem face nimic. Ne naștem, traim și murim, fara ca cei care ne conduc sa aiba alt interese fața de noi in afara de votul nostru. Cine platește pentru neatenție? Cate victime va mai face statul și administrația lui? Source

- Marin Lungu era doar un copil cand a pașit pe front, pentru Romania. Dar ce conteaza? In loc sa fie tratat ca un erou național, i-a fost demolata casa, a fost evacuat dintr-un apartament pe care l-a cumparat, dar și dintr-un bloc social, și traiește și astazi cu teama ca ar putea ramane pe strazi.

- Compania globala de evaluare FTSE Russell a promovat Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si implicit Romania la statutul de piata emergenta secundara de la cel de piata de frontiera, dupa trei ani de monitorizare. Efectul va fi intrarea celor mai mari companii de la cota Bursei in indicii FTSE…

- ''Succesul politic este evident - alianta guvernamentala din Ungaria a castigat trei alegeri parlamentare cu o majoritate de doua treimi si exista de asemenea realizari economice'', a spus Orban. Potrivit sefului executivului ungar, acest model se bazeaza pe trei piloni - familia, natiunea…

- ''Ceea ce noi respingem este ca nu standardul de viata si performanta fiscala vor conta'' in alocarea fondurilor europene, a declarat oficialul ungar, precizand despre proiectul cadrului financiar multianual al UE ca ''in forma sa actuala Ungaria cu siguranta va opune veto''. Pe de alta parte, Gergely…