Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Republicii Moldova ar incerca sa arunce in carca Rusiei vina pentru incompetența cu care au administrat statul, a declarat purtatorul de cuvant al MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, care a vorbit despre noua Strategie de Securitate Naționala a Republicii Moldova, prezentata de șefa…

- Flota rusa a suferit pierderi masive dupa atacul ucrainenilor de la baza navala din Sevastopol. Confirmarea vine de la Ministerul britanic al Apararii, care a analizat imaginile din satelit. Au fost distruse nava de debarcare Minsk și un submarin. Moscova a incercat sa minimizeze impactul atacului.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anuntat vineri ca Moscova asteapta o vizita a emisarului Vaticanului pentru pace in Ucraina si este gata sa se intalneasca cu el, informeaza Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va interveni la summitul G20 nici macar prin videoconferinta, a anuntat joi Kremlinul. Dmitri Peskov a adaugat ca „orice activitate in cadrul reuniunii va fi facuta de ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov”, informeaza AFP. „Nu, nu este prevazut”,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin va avea luni, 4 septembrie, o intrevedere cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri, 1 septembrie, Kremlinul, transmite Agerpres. Astfel, potrivit unor surse turce citate de aceasta agentie de presa, cei…

- Intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan din stațiunea rusa Soci, de la malul Marii Negre, a fost anunțata vineri de Kremlin, relateaza agenția Ruters, citata de Agerpres.Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra in special pe chestiunea exporturilor…

- Exporturile rusești catre China au scazut in luna iulie, pentru prima data dupa ce au crescut constant in lunile care au urmat invazia Moscovei in Ucraina la 24 februarie 2022, a relatat marți, 8 august, agenția Reuters , citata de The Moscow Times . Importurile Chinei din iulie 2023 din Rusia au scazut…

- "In aceasta noapte, inamicul a atacat Kievul cu drone de atac. Alerta de raid aerian a durat trei ore", a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat toate dronele kamikaze. Cu o zi in urma, ministerul rus de Externe a transmis…