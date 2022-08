Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a anunțat recent, in fața unui public numeros, o „victorie stralucitoare” in fața COVID-19, spunand ca țara sa a invins in lupta cu virusul. Liderul de la Phenian a laudat „tenacitatea nord-coreenilor” și a ordonat ridicarea restricțiilor, salutand „miracolul”…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost diagnosticat, vineri, cu COVID-19. El si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care trebuia sa aiba loc astazi. Liderul PSD se simte bine. El a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut, el testandu-se periodic avand…

- 26 de copii cu varste sub 1 an sunt internați la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, fiind confirmați pozitiv la virusul COVID. Reprezentabții unitații medicale spun ca noile simptome nu sunt foarte grave, niciunul dintre bebeluși nefiind intubat. Cele mai frecvente simptome constatate…

- Un caz de COVID-19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comparat razboiul rus cu pandemia de COVID. Declarația a fost facuta de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky in discursul sau din cadrul Galei TIME100, relateaza un corespondent Ukrinform. „Armele și sancțiunile sunt, de asemenea, un vaccin. Un vaccin…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat intr-un mesaj video ca este gata sa atace Polonia daca primește ordin, dupa ce „chestiunea Ucrainei a fost incheiata”. „Chestiunea Ucrainei este incheiata. Sunt interesat de Polonia. Ce incearca sa obțina Polonia? Dupa Ucraina, daca primim ordin, in 6 secunde…

- Coreea de Nord a anunțat primul deces cauzat de COVID-19, la o zi dupa ce țara a confirmat primul sau caz oficial de coronavirus de la inceputul pandemiei, relateaza Sky News. Agenția oficiala de știri din Coreea de Nord (KCNA) a declarat ca 350.000 de persoane au fost tratate pentru o febra care s-a…