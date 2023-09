Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul Rusiei la summitul G20, Svetlana Lukas, a declarat sambata ca declaratia comuna la care s-a ajuns la reuniunea din acest de la New Delhi este una "echilibrata" si este salutata de Moscova, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Liderii tarilor din G20 au denuntat sambata "utilizarea fortei"…

- UPDATE 7:00 Kievul și Moscova au pierderi comparabile cu cele din Primul Razboi MondialNumarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor…

- Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul ca este gata sa inchida ochii in continuare la ceea ce a numit ”atacuri teroriste” comise de Ucraina in interiorul Rusiei, informeaza Agerpres. Doua persoane au fost ucise si un minor ranit luni dupa ce Moscova a anuntat ca Ucraina a folosit drone navale pentru…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat ca fortele ucrainene au bombardat cu rachete Grad orasul rusesc Sebekino, situat in apropiere de granita cu Ucraina, ucigand o femeie care se afla pe bicicleta, relateaza Reuters. Viaceslav Gladkov, guvernatorul din Belgorod, a precizat ca rachetele Grad…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) ”face progrese” in ceea ce priveste accesul la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat vineri, 7 iulie, directorul sau general Rafael Grossi, informeaza Agerpres . ”Cred ca facem progrese”, a declarat Grossi in timpul unei vizite…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise marți intr-un atac cu rachete rusești asupra unui bloc de apartamente din orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, au declarat oficialii, potrivit Reuters. Locuitorii au plans in hohote in fața blocului de apartamente ars, din care…