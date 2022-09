Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean vrea ca tehnicienii Agentiei Internationale pentru Energie Nucleara (AIEA) sa efectueze un audit de inginerie nucleara la centrala Zaporojie (sudul Ucrainei) si nu doar sarcini de inspectie si de supraveghere, asa cum au facut pana in prezent, relateaza luni, 5 septembrie, EFE și…

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul. Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters, citata de Agerpres. In cadrul unei conferinte…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca este „urgent” ca o „inspectie” a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie, in Ucraina, aflata sub control rusesc. Centrala, cea mai mare din Europa, a fost ocupata la inceputul lui martie…

- Rusia va face „tot ce este necesar” pentru a le permite expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, transmite Reuters.

- Situația este grava la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU. Acesta a cerut de urgența ca o misiune de experți sa aiba acces acolo, dupa ce complexul centralei a fost din…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.…