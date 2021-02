Liderul spiritual suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni ca Teheranul poate imbogati uraniu pana la 60% daca tara are nevoie, a anuntat televiziunea de stat iraniana, adaugand ca Teheranul nu va ceda niciodata presiunii SUA privind activitatea nucleara a tarii, relateaza Reuters. ''Nivelul de imbogatire a uraniului in Iran nu va fi limitat la 20%. Vom creste nivelul in functie de nevoile tarii... Poate creste la 60%", a declarat ayatollahul Ali Khamenei. El a adaugat ca Teheranul nu a incercat niciodata sa se doteze cu arma nucleara, precizand ca in cazul in care s-ar…