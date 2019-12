Kenya - Un leu căutat după ce a ucis un om la Nairobi Un leu a ucis luni un om, la Nairobi, dupa ce a scapat dintr-un parc national situat in sudul capitalei kenyene, conform unui anunt al autoritatilor insarcinate cu protectia faunei salbatice, autoritati care au avertizat populatia ca animalul este inca liber. Serviciul kenyan pentru protectia faunei salbatice (KWS) a declansat o operatiune pentru cautarea si tranchilizarea animalului. De asemenea, KWS a lansat un apel la calm catre locuitorii din Nairobi, sfatuindu-i in acelasi timp sa nu se aventureze noaptea prin locuri mai putin circulate pana la capturarea leului. Atacul s-a produs in afara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

