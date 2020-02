Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 copii au murit si 39 au fost raniti luni in cursul unei busculade produse intr-o scoala primara din Kakamega, in vestul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP preluat de agerpres. "Am pierdut 13 copii in aceasta busculada si altii sunt in spital din cauza ranilor", a declarat…

- Vulturul pescar, ajuns in Kenya din Finlanda dupa ce a zburat 6.948 de kilometri, a murit dupa ce organele interne i-au cedat ca urmare perioadei lungi de foamete indurata in timpul lungului sau voiaj, a precizat luni Serviciul de Conservare a Faunei (KWS) al acestei tari africane citat de EFE.…

- Cel puțin opt persoane au murit vineri dupa ce mai mulți indivizi suspectați ca ar fi militanți islamiști au atacat un autobuz în Kenya, în apropierea graniței cu Somalia, a informat poliția, relateaza Mediafax, citand Reuters."Un grup de indivizi înarmați au atacat un…

- Alunecarile de teren in urma ploilor torentiale care s-au abatut de vineri asupra vestului Kenyei s-au soldat cu moartea a 52 de persoane, potrivit unui nou bilant comunicat luni de guvernatorul comitatului West Pokot, John Lonyangapuo, relateaza AFP. "Numarul confirmat in prezent este de 52 de decese",…

- Vineri seara, in jurul orei 22:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata prin intermediul unui apel 112 cu privire la faptul ca in satul... The post A murit din cauze naturale, dupa ce s-a certat la birt pe teme politice appeared first on Renasterea banateana .

