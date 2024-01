Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali desfasurata la Cluj, ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa intre la guvernare dupa alegerile din acest an, pentru ca actualul guvern „nu are viziune, nu are curaj si nu are bun simt”.

- Un om de afaceri din Cluj a fost prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice și le-a spus polițiștilor ca a fost torturat, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari care i-au taiat un deget pentru a…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca șeful statului are șanse aproape de zero sa ocupe cea mai inalta funcție din Consiliul European. Hunor a argumentat spunand ca Partidul Popular European nu ar alege, astfel, cea mai slaba poziție din sistemul instituțional european. Kelemen Hunor a declarat,…

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare, premierul Marcel Ciolacu (PSD) și președintele Senatului Nicolae Ciuca (PNL) s-au grabit sa le transmita romanilor, in Ajunul Craciunului, mesaje cu iz electoral. Astfel, tradiționalei urari „Craciun fericit!”, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu…

- Dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD) și liderul AUR, George Simion, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a venit, marți, in plen, purtand un tricou inscripționat cu „Stop violentei impotriva femeilor”, numele campaniei carei i s-au…

- Actualul primar Ion Ceban a caștigt un nou mandat de primar al Chișinaului, obținand victoria in primul tur, cu 50,62% din voturi, potrivit publicației Deschide.md. Ceban este liderul partidului Mișcarea Alternativa Naționala (MAN), partid inființat dupa ce s-a desprins de socialiștii fostului președinte…

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, solicitat de News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In…