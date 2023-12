Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Miercurea-Ciuc, ca situatia politica din Romania este haotica si se tinde spre instabilitate politica acuta. „Haotica, in acest moment, acesta este cuvantul cel mai potrivit sa descrii situatia politica. Din pacate, se tinde spre o instabilitate politica…

- Sebastian Burduja a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de ce statul subventioneaza pentru toata lumea factura la curent electric.“Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca nu are nicio problema cu "amenintarile din industria pacanelelor, reiterand faptul ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania, iar legea aflata in Parlament prin care sunt scoase…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va solicita Curtii Constitutionale devansarea termenului stabilit pe 18 octombrie cand va dezbate sesizarea formulata de USR si Forta Dreptei asupra legii privind masurile fiscal-bugetare pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament. Liderul PSD a adaugat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca prin acest act normativ toata lumea` va plati in funcție de cat caștiga”.„Astazi, se termina cu șmecheria! Astazi, Guvernul pe care il conduc…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca Guvernul, prin masurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din exceptii si niciun om de rand nu va fi afectat de aceste masuri. „Nu se mai mareste nicio taxa. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem exceptii, eu…

- „Ordonanța austeritații”: Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, explica de ce a fost nevoie de aceasta masura Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a declarat miercuri seara ca Romania ar fi putut pierde 75 de miliarde de euro, daca Guvernul nu ar fi introdus pachetul de masuri fiscale cunoscute sub numele…

- Premierul Marcel Ciolacu are o intalnire, marti, la Palatul Parlamentului, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si deputatii si senatorii acestei formatiuni. Potrivit unor surse politice, prim-ministrul doreste sa explice reprezentantilor UDMR masurile fiscale pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea.…