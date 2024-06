Greenpeace, despre Neptun Deep: „Sinucidere curată” Construirea celei mai mare exploatari de gaze din Europa – Neptun Deep – langa o zona de razboi, fara o analiza de risc privind minele marine in deriva asupra instalatiilor si fara sa propui o serie de masuri necesare pentru reducerea riscurilor asociate reprezinta sinucidere curata, sustin reprezentantii organizatiei Greenpeace Romania. „Nu vedem prea curand un deznodamant in ceea ce priveste razboiul Rusiei in Ucraina. Este sinucidere curata sa construiesti cea mai mare exploatare de gaze din Europa langa o zona de razboi, fara sa prezinti in prealabil o analiza de risc privind minele marine… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

