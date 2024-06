Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti, campioana en titre, a invins liderul SCM USV Timisoara cu scorul de 28-22, vineri, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Capitala, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de rugby, potrivit Agerpres.

- Președintele USR a facut declarații. Catalin Drula, președintele USR, a declarat ca Alianța Dreapta Unita (ADU) a caștigat alegerile pentru primari la București și Timișoara. Acesta a transmis ca alianța a caștigat și la Sectoarele 1 și 2. „Vreau sa incep prin a mulțumi romanilor care și-au pus speranța…

- CFR Timisoara a cedat si in jocul 3 al finalei cu United Galati, care si-a pastrat astfel titlul de campioana. Oaspetii s-au impus cu 2-0 ieri in sala „Constantin Jude” si au inregistrat astfel trei victorii in ultimul act. Banatenii aveau neaparat nevoie de victorie acasa pentru a continua seria finalei,…

- Sportiva timișoreana Madalina Stanca este un adevarat tsunami competițional. Tanara e de neoprit și iși pune in palmares noi premii remarcabile. In acest weekend, Madalian Stanca tocmai a devenit Campioana Europeana la Culturism și Fitness. Studenta miniona din orașul de pe Bega a reușit aceasta performanța…

- „Leii din Banat” au castigat vineri seara primul joc din seria pentru locurile 13-14 cu nou promovata din Oltenia. A fost 88-73 pentru SCM Timisoara pe terenul celor de la CS Valcea 1924, intr-un joc in care Dragan Petricevic a debutat un tanar din propria pepiniera si a oferit mai multe minute jucatorilor…

- Prim-divizionara de baschet SCM Timisoara s-a impus in meciul 4 al seriei de evitare a retrogradarii la Ploiesti, dupa o repriza de prelungiri, 87-85 si va continua in elita asa cum a facut-o in ultimele patru decenii. Partida a fost extrem de echilibrata, a avut parte si de spectacol si de suspans…

- SCM Timisoara a obtinut victoria in sala „Victoria”, din Arad, unde a fost nevoita sa mearga „in exil” temporar in Liga Nationala. „Leii” s-au impus cu 72-65 in fata celor de la CSM Petrolul Ploiesti in meciul 1 din seria in sistem „cel mai bun din trei jocuri” a zonei locurilor 11-18. Alb-violetii…

- Vicepreședinte PNL Alin Nica, lider al filialei județene Timiș, reclama luni, intr-un comunicat de presa, ca se impune de la București „o alianța contra naturii” cu PSD, lucru inacceptabil intr-un județ tradițional de dreapta. Toți cei 21 de delegați PNL ai județului Timiș au votat in unanimitate…