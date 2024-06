Stiri pe aceeasi tema

- Executivul s-a laudat cu creșterea salariului minim și a facut-o joi, in ultima ședința de Guvern de dinaintea alegerilor de duminica. Vedem, insa, acum, ca in aceasta inițiativa s-au facut mai multe erori.Ministrul de finanțe, Marcel Boloș, nu a inghețat punctul de amenda și nici n-a crescut acel plafonul…

- Guvernul a adoptat joi atat creșterea salariului minim brut de la 3.300 de lei la 3.700 de lei de la 1 iulie, cat și majorarea sumei netaxabile din salariul minim de la 200 de lei in prezent, la 300 de lei, a anunțat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului. Punctul de amenda, care este…

- Creșterea salariului minim vine cu doua probleme in practica, ce vor fi rezolvate de angajatori: asta pentru ca unii angajați, care deși au salariul puțin mai mare decat cel minim, sa nu primeasca mai puțini bani in mana.

- Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Odata majorat acest venit la 3.700 de lei de la 1 iulie, punctul de amenda ar fi trebuit sa creasca de la 165 de lei la 185 de lei. Guvernul…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte sustinute la Iasi, ca de la 1 iulie salariul minim pe economie in Romania va fi de 3.700 de lei. The post SALARIUL MINIM CREȘTE Ministrul Muncii anunța oficial creșterea salariului minim first…

- Salariul minim brut se va majora de la 1 iulie. Marcel Boloș ia in calcul inca o masura: creșterea deductibilitații la 300 de lei Salariul minim brut din Romania se va majora de la 3.300 lei la 3.700 lei pe luna, incepand cu data de 1 iulie 2024. Guvernul a finalizat discuțiile pe acest subiect cu sindicatele…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca o creștere a salariului minim la 3700 de lei va fi decisa dupa ce Guvernul va avea execuția pe al doilea trimestru. Ciolacu a precizat ca, ulterior ședinței de Guvern, va avea discuții pe tema salariului minim cu reprezentanții Consiliului Tripartit.