Kelemen Hunor a avut un discurs cu ironii și critici directe la adresa coaliției de guvernare, la Congresul USR. „Bine v-am gasit dupa aterizarea noastra fortata, voi cunoasteti sentimentul”, a spus președintele UDMR. „Am emotii, trebuie sa recunosc, in fata voastra si nu din cauza ca n-am mai vorbit in fata oamenilor. Am mai vorbit […] The post Kelemen Hunor, la congresul USR: Bine v-am gasit dupa aterizarea noastra fortata. Nu trebuie sa va explic cum e cand ai facut treaba si te trezesti pe peron appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .