Stiri pe aceeasi tema

- „In Guvern, noi am propus un calendar strans in ceea ce priveste adoptarea bugetului. Am spus ca vom incepe procedurile, am inceput procedurile in asa fel incat pe 23 decembrie sa dam votul final pe buget. Sigur, este foarte, foarte ambitios si foarte stransa aceasta agenda. Eu recunosc acest lucru.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca in cadrul negocierilor cu PNL si PSD privind formarea unei coalitii guvernamentale s-a discutat despre desfiintarea, prin lege, a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca in discutiile de sambata intre formatiunile care doresc ca formeze viitorul guvern s-a discutat inclusiv despre modul in care vor fi luate decizii, atat privind remanierea, cat si decizii la nivelul guvernului si al administratiei publice centrale. Printre…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a inceput negocierile Nicolae-Ionel Ciuca RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul desemnat Nicolae Ciuca a început discuțiile cu liderii partidelor parlamentare pentru a-i convinge sa susțina formula guvernamentala pe care o va propune. Prima…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, vineri, dupa o intalnire cu conducerea PNL, ca s-a discutat daca „putem continua impreuna guvernarea și raspunsul e: Da”. „Nu am discutat de structura și de portofolii. Am discutat daca putem continua impreuna guvernarea și raspunsul a fost Da. Am discutat…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, vineri, dupa o intalnire cu conducerea PNL, ca s-a discutat daca „putem continua impreuna guvernarea și raspunsul este: Da”. „Astazi nu am discutat de...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri dupa discuția cu premierul desemnat Dacian Cioloș ca a constatat o lipsa de incredere. Fara incredere este greu sa construiești, a mai spus liderul UDMR. Kelemen Hunor a spus ca discuțiile de miercuri cu premierul desemnat nu au avut nici…

- Romania ar putea avea un premier maghiar: UDMR i l-a propus lui Klaus Iohannis pe Kelemen Hunor, pentru șase luni Romania ar putea avea un premier maghiar: UDMR i l-a propus lui Klaus Iohannis pe Kelemen Hunor, pentru șase luni Kelemen Hunor ar putea stabili o premiera in istoria Romaniei! Politicianul…