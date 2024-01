Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pare ca are un concediu prelungit și nu a inceput inca munca in acest an. Pe site-ul Președintele Romaniei, la rubrica Agenda Președintelui, nu exista nicio activitate pentru anul 2024. De fapt, anul 2024 este inexistent. Deși suntem la jumatatea lunii ianuarie,…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…

- Mickey Mouse și Minnie sunt pe cale sa intre in domeniul public la 1 ianuarie, intr-o evoluție revoluționara care va remodela peisajul expresiei creative. Expirarea iminenta a protecției drepturilor de autor, la 95 de ani de la debutul lui Mickey in „Steamboat Willie”, marcheaza o piatra de hotar simbolica…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, nu a intarziat sa-i dea replica lui Nicolae Ciuca luni intr-un interviu la Digi24 ”daca Ciuca se simte bine in pat cu Ciolacu, fiecare cu opțiunea lui. Eu nu am stat in pat cu niciunul. Am eu alta metafora pentru Ciuca, ca e inginer: un scaun cu trei picioare e mult…

- Consiliul European a adoptat joi decizia deschiderii negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Charles Michel. ”Consiliul European a decis sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina și R. Moldova – un semnal clar de speranța pentru…

- Klaus Iohannis a plecat vineri seara, chiar dupa recepția de la Cotroceni de 1 Decembrie, in Dubai, la un summit pe probleme de mediu la care va avea un discurs de cateva minute. Premierul a plecat sambata dimineața in SUA, unde se va intalni, timp de 5 zile, cu secretarul de stat Antony Blinken și…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri la receptia de la Palatul Cotroceni oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, ca este responsabilitatea cetatenilor romani sa protejeze viitorul natiunii si sa ramana vigilenti „in fata curentelor extremiste care, daca nu suntem suficient de atenti, pot deveni…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…