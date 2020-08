Stiri pe aceeasi tema

- Artista s-a mutat din vila de la Corbeanca, construita pe terenul primit ca dar de nunta de la nașul Cristian Țantareanu, și și-a achiziționat un apartament in București, in zona Panduri. Anca Turcasiu s-a mutat in aproapierea blocului in care in urma cu mai multi an locuia alaturi de fostul sot,…

- Katy Parry, in varsta de 35 de ani, care așteapta primul copil alaturi de actorul Orlando Bloom, in varsta de 43 de ani, a recunoscut ca a avut parte de multe momente grele atat in viata ei personala, cat si un cea profesionla. "Cariera mea a avut o traiectorie ascendenta, iar atunci cand…

- Sore a luat o decizie importanta in viața sa. Cantareața impreuna cu familia ei a hotorat ca in aceste zile sa se mute pentru prima oara la casa. Vedeta este foarte emoționanta și le-a marturisit fanilor ce simte in aceste momente.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica populara de la noi. Vedeta a primit in casa echipa Star Matinal și a oferit in exclusivitate un interviu de excepție de intreaga sa viața și cariera profesionala!

- bull; Gigi Marga implinise 91 de ani pe 22 aprilie Muzica romaneasca este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la New York, in SUA, cantareata Gigi Marga, la varsta de 91 de ani. Trista veste a dat o pe Facebook Grigore Culian, redactor sef al ziarului New York Magazine. O veste trista. Azi, 9 iunie…

- Andreea Balan ia decizii noi in fiecare zi pentru a se asigura ca atat ea, cat și fetițele ei vor avea o viața buna. Cantareața este foarte increzatoare ca va reuși sa-și refaca viața și o va apuca pe un drum bun. „Frumusețea inseamna sa te simți confortabil in pielea ta, restul sunt accesorii ?”, a…

- Celebra cantareața Nico a fost invitata in emisiunea celor de la Neatza cu Razvan și Dani și a facut dezvaluiri incredibile despre cum arata viața ei acum, la scurt timp dupa participarea in sezonul 3 Asia Express!