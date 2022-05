Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin este intr-o poziție proasta acum și nu are soluții pentru provocarile fara precedent cu care se confrunta, iar in momentul in care Ucraina va riposta mai puternic, moralul rușilor va scadea și va exista o schimbare in opinia publica, spune Garry Kasparov, marele maestru al șahului și…

- Marele maestru si multiplu campion mondial Garry Kasparov, prezent in aceste zile la Bucuresti cu ocazia turneul de sah Superbet Chess Classic Romania 2022, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca viitorul dictaturii lui Vladimir Putin in Rusia depinde exclusiv de rezultatul razboiului din Ucraina.…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul Bogdan Aurescu. ”Cel mai simplu mod de a-l opri pe Putin este sa dați Ucrainei tot ce are nevoie. Voi ne dati ceea ce avem nevoie, iar noi il tinem…

- Cancelarul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, susține ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va intalni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cel mai probabil dupa o anticipata batalie majora in regiunea Donbas din estul Ucrainei, pe care ucrainenii sa o și caștige, ceea ce le-ar…

- Garry Kasparov (58 de ani), arhicunoscut oponent al lui Vladimir Putin, a comentat posibilitatea ca presedintele Rusiei sa fie judecat pentru genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii la Curtea Penala Internationala. Fostul mare campion la sah considera ca aceasta ar fi cea mai blanda varianta…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și fost diplomat, considera ca Romania nu va fi atacata de Rusia, care nu poate duce o confruntare directa cu forțele NATO. De asemenea, fostul ministru are și un mesaj adresat barbaților speriați, care vor sa fuga din Romania, de teama unu razboi. “Indiferent…

- Mai mulți sportivi din Romania se afla, in acest moment, in Rusia. O echipa a Federației Romana de Scrima se afla pana pe data de 28 februarie in Soci. De asemenea, o delegație a Federației Romane Wushu și Kungfu se afla, tot pana pe 28 februarie, la Moscova. Reamintim ca in acest moment este in plina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, sambata, o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un moment in care temerile unei invazii a Ucrainei de catre Rusia sunt din ce in ce mai mari. "Nu stiu ce vrea presedintele Rusiei. De aceea, propun sa ne intalnim", a spus Zelenski la conferinta…