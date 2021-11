Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, în regim de urgenta, la doua luni dupa ce a refuzat sa intervina, o lege din Texas care interzice o majoritate a avorturilor, inclusiv în caz de incest sau de viol, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cei noua magistrati ai Curtii,…

- Guvernul presedintelui democrat Joe Biden a anuntat vineri ca va cere Curtii supreme din SUA sa blocheze o lege din Texas extrem de restrictiva privind avortul, pe care inalta jurisdictie, sesizata initial, a refuzat sa o suspende, relateaza AFP si Reuters. "Departamentul Justitiei are intentia…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta posibilitatea eliberarii in regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme usoare, a anuntat luni ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila. “Este vorba despre o ordonanta de urgenta a Guvernului prin care s-a completat…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au efectuat o perchezitie domiciliara in Capitala, fiind descoperite si ridicate 46 de tablouri si sculpturi furate in luna martie de persoane necunoscute dintr-un depozit securizat din Anvers, Belgia. "In realizarea atributiilor conferite…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta si a criticat ferm o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas. „Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional recunoscut in verdictul Roe v. Wade”, a spus Biden…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Stramutarea dosarului lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul la cea din Chișinau, in urma unei incheieri a Curții Supreme de Justiție (CSJ), ar putea insemna și mai mult taraganarea examinarii cauzei. De aceasta parere este ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, scrie realitatea.md Ministrul afirma…

- Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme in cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar in lunile urmatoare, a anuntat marti guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar, transmite Reuters.…