- Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mana dreapta a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cine este Kamala Harris? Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odata cu victoria sa in cursa pentru Casa…

- Kamala Harris, care devine prima femeie de culoare in functia vicepresedinte in SUA, scrie ca aceste alegeri sunt despre sufletul Americii si despre dorinta americanilor de a lupta. Ea l-a sunat pe Joe Biden sa il felicite pentru victoria in alegeri, spunand "Am reusit, Joe!".

- Pentru prima data in istoria SUA, aceasta tara va avea o femeie vicepresedinte, pe Kamala Harris, in varsta de 56 de ani, care va fi de asemenea prima persoana de culoare in aceasta functie, scrie AFP. La putin timp dupa anuntul presei americane ca Joe Biden l-a invins pe Donald Trump, Harris a publicat…

- De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa unele nuanțe arata ca Joe Biden se pregatește deja de revenirea la Casa Alba ca președinte. Deși era așteptata inca de dimineața, apariția…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Miercuri, 7 octombrie, la Salt Lake (statul Utah) a avut loc dezbaterea intre actualul vicepreședinte american Mike Pence, coechipier al lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, și dna senator Kamala Harris, coechipiera candidatului democrat Joe Biden, prima femeie ce ar putea ajunge…

- Kamala Harris, alegerea lui Joe Biden pentru vicepreședinte. Este prima femeie afro-americana propusa pentru aceasta funcție Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris, 55 de ani. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…