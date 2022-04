Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Dupa ce presedintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat, duminica, ca Ucraina ‘’poate lupta cu Federatia Rusa chiar si timp de 10 ani’’, a venit și replica lui Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, care i-a sugerat ca nu este cazul sa-și faca planuri pe termen lung. „Am citit ca Zelensky…

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, a anuntat, intr-o postare pe Telegram, ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul Mariupol, asediat de fortele ruse, si le-a cerut capitularea militarilor ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres.Televiziunea…

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Razboiul din Ucraina il afecteaza și pe antrenorul roman Mircea Lucescu, in varsta de 76 de ani, care are blocate in bancile din aceasta țara cateva milioane de dolari, in contextul invaziei declanșate de armata rusa. Dupa cum se știe, autoritațile ucrainene nu permit scoaterea unor sume mai mari de…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…