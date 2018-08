Stiri pe aceeasi tema

- Un amplu hammam din secolul al XVI-lea a fost relocat luni pentru a-l salva de la submersiunea cauzata de construirea unui baraj in sud-estul Turciei, informeaza DPA preluata de Agerpres Operatiunea de mutare a acestei vechi bai turcesti, cantarind 1.200 de tone, a durat doua ore si 15 minute,…

- MAE a transmis, luni, ca autoritatile indoneziene nu au notificat ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de cutremului produs duminica in zona insulei Lombok, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au inregistrat solicitari de asistenta consulara.

- Compania americana Microsoft a anunțat ca incercarile de hacking pentru a obține informații private nu lipsesc din alegerile intermediare din SUA. Tom Burt, directorul executiv al companiei a declarat ca Microsoft a blocat incercarile de hacking impotriva a trei candidați din congres, in cadrul unei…

- Victimele accidentului aviatic din judetul Bacau se afla in grija medicilor de la spitalul Militar din Capitala, care au si comunicat, in prima parte a zilei de marti, informatii noi despre starea de sanatate a celor doi piloti. Transferati in cursul zilei precedente in Bucuresti, pe calea aerului,…

- "Au existat in acest caz pregatiri concrete pentru a comite o astfel de actiune, cu un fel de arma biologica, si este vorba despre ceva fara precedent in Germania", a declarat Munch la radioul public, informeaza agerpres.ro. "Perchezitiile au relevat ca suspectul produsese deja ricina", otrava…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, sa trimita la Judecatoria Sectorului 1 dosarul in care Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, este acuzat de ucidere din culpa in legatura cu accidentul rutier ce a dus…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Sankt Petersburg, seful statului a adaugat ca "tine de justitie sa se pronunte" asupra "acestor fapte care nu sunt recente". Acesti fosti agenti francezi sunt suspectati ca au lucrat pentru autoritatile chineze, potrivit unei surse apropiate dosarului."Descoperirea…

- ”Avem un element fundamental - protocolul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dna Tarcea se tot face ca se tot chinuie sa-l desecretizeze. Acela este un protocol fundamental. Dupa mine, dna Tarcea ar trebui sa inceteze orice activitate a Inaltei Curti pana ce acel protocol si angajamentele,…