Fostul edil al municipiului Deva, Mircia Muntean, va fi candidatul Partidului Ecologist Roman (PER) la functia de primar al orasului, la alegerile locale din anul 2024, a anuntat joi conducerea filialei judetene PER Hunedoara.

Moscova a acuzat Kievul ca planuieste sa insceneze un atac asupra unor facilitati ce gazduiesc diplomati occidentali in Lvov, oras din vestul Ucrainei, transmite dpa.

Rusia pregatește o serie de mișcari cu un aparent "iz democratic" in Ucraina, mai precis in regiunea Herson. Inca de la inceputul razboiului, regiunea Herson a fost ținta bombardamentelor trupelor rusești, iar populația din zona este lipsita de apa, mancare sau utilitați.

El Salvador face ultimele pregatiri pentru emiterea in aceasta saptamana a așa-numitelor "obligațiuni Bitcoin".

La Guvern și in cadrul coaliției de guvernare se pregatește un proiect de lege care va introduce un nou tip de organizare in Romania "situația de criza". In prezent, Romania are "starea de alerta" și "starea de urgența".

Clubul englez de fotbal Manchester United se pregateste sa rezilieze contractul de sponsorizare cu compania aeriana rusa Aeroflot, ca urmare a invaziei ruse din Ucraina, transmite EFE, citat de Agerpres.

Alexandru Tanase, fostul președinte al Curții Constituționale și ex-ministrul Justiției, crede ca urmatoarea ținta a rușilor ar putea fi regiunea transnistreana.

Ministerul Finanțelor pune, vineri, in transparența decizionala un proiect de hotarare de guvern pentru plafonarea prețurilor polițelor RCA, a anunțat joi ministrul de Finanțe, Adrian Caciu. El precizeaza ca perioada de plafonare va fi de șase luni.