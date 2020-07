Justiția socială, faza pe înghețată: Un producător danez schimbă numele "Eschimos" al unuia din produsele sale Un producator de înghețata danez a anunțat miercuri ca va renunța la numele &"Eskimo&" (Eschimos) pentru unul din produsele sale în caz ca ofenseaza inuiții sau alte persoane care locuiesc în Arctica, relateaza AFP.



Reprezentanții companiei Hansens au afirmat ca s-au opus schimbarii numelui înghețatei Eskimo dar dupa o analiza mai atenta a decis sa aleaga un nume mai potrivit.



Compania susține ca în prezent exista mai multe informații și dezbateri &"în jurul tratamentului discriminatoriu și a inegalitații cu care se confrunta minoritațile și persoanele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

