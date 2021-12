Noi doze de vaccin JohnsonJohnson au sosit in tara

151.200 doze de vaccin de la compania farmaceutica Johnsonamp;Johnson au sosit in tara 151.200 doze de vaccin Janssen au ajuns astazi, 15 decembrie a.c., la Compania Nationala "Unifarm" SA.Dozele sunt depozitate la Compania Nationala "Unifarm" SA, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele… [citeste mai departe]