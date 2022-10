Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber e bolnav și oprește turneul mondial. Cantarețul, care amanase deja cateva date, a fost nevoit acum sa iși amane turneul mondial Justice pana la o data ulterioara. Turneul, programat inițial pentru 2020 inainte de a fi amanat din cauza pandemiei Covid-19, a inceput in februarie din San…

- Cantaretul canadian The Weeknd a anulat dupa cateva minute concertul pe care l-a sustinut, sambata seara, pe stadionul SoFi din Los Angeles, din cauza ca a ramas fara voce, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cantaretul canadian The Weeknd a anulat sambata un concert in California dupa ce a ramas fara voce in timpul unui spectacol.Acesta a facut un anunt pe Twitter unde si a cerut scuze fanilor prezenti la eveniment. Abel Makkonen Tesfaye n. 16 februarie 1990, Toronto, Ontario, Canada , cunoscut profesional…

- Dupa o absenta de o luna si jumatate, rusul Daniil Medvedev, numarul 1 mondial, a revenit cu victorie la turneul de la Los Cabos (Mexic). El l-a invins pe australianul Rinky Hijikata, locul 224 mondial, scor 6-4, 6-3, intr-o ora si jumatate de joc. Medvedev nu a putut evolua la Wimbledon, deoarece acolo…

- Italianul Lorenzo Musetti, locul 62 mondial in ierarhia tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP 500 pe zgura de la Hamburg dupa ce l-a invins in finala pe principalul favorit, spaniolul Carlos Alcaraz, locul 6 mondial, in trei seturi, 6-4, 6-7 (6-8), 6-4. Fii la curent cu cele…

- Dupa ce in urma cu mai bine de o luna, Justin Bieber și-a anunțat fanii ca este grav bolnav, motiv pentru care și-a anulat turneul, acum artistul pare ca se simte mai bine și revine pe scena. Cantarețul a dezvaluit, in urma cu ceva vreme, pe rețelele de socializare ca sufera de o boala nemiloasa, și-a…

- Florin Ristei a recunoscut faptul ca viata i s-a schimbat complet de cand a cunoscut-o pe Naomi Hedman, o fosta concurenta de la X Factor, iar acum este gata sa ia o decizie radicala! Cantaretul și Naomi Hedman au planuri mari de viitor, ba, mai mult, artistul nu exclude plecarea... The post Florin…

- Ce diferenta pentru Gabriela Ruse, de la un an la altul! In 2021, ea a facut furori, la Hamburg, castigand trofeul dupa cinci victorii succesive. Astazi, ea a fost zdrobita pe zgura, in runda inaugurala.