- Rusia a declansat joi dimineata o ampla operatiuni militara impotriva Ucrainei, atacand direct mai multe orase si puncte cheie din Ucraina. Livemapua.com, un serviciu care documenteaza atacurile conflictului ruso-ucrainean inca din 2014, a publicat o harta cu locurile unde au fost raportate pana la…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…

- O sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror afirma ca invazia Rusiei in Ucraina va incepe miercuri dimineața, in ciuda faptului ca Vladimir Putin a retras unele dintre forțele țarii sale.

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, a anuntat sambata agentia de presa RIA.„Incepand de maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa nu zboare ...deasupra acestei zone si sa planifice din timp rutele…

- „Nu am cerut niciodata tarilor straine sa-si trimita trupele sa lupte pentru noi. Nimeni nu datoreaza nimic Ucrainei”, a declarat miercuri ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, in contextul in care o parte dintre aliati sprijina trupele ucrainene cu armament si tehnica militara, iar altii…

- Sute de susținatori ai ex-Președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, s-au adunat azi dimineața, la aeroportul „Juliani” din Kiev, unde la ora 09:07 a aterizat o aeronava la bordul careia se afla politicianul, care este anchetat în Ucraina pentru înalta tradare. Înainte…