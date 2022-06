Stiri pe aceeasi tema

- Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov, editorul ziarului independent de investigatii Novaia Gazeta, si-a licitat luni seara medalia pentru 103,5 milioane de dolari in beneficiul copiilor ucraineni stramutati din cauza razboiului, transmite AFP.

- Copiii din regiunea Herson, din Ucraina, ocupata de armata rusa, vor primi automat cetațenia rusa, potrivit unui oficial rus, citar de RIA Novosti. „Copiii nascuți dupa 24 februarie in regiunea Herson vor primi automat cetațenia Federației Ruse. In plus, orfanii vor fi, de asemenea, inregistrați ca…

- Doi ucraineni au fost prinși cu 700.000 de dolari și 250.000 de euro nedeclarați, in Vama Siret-Porubne, in timp ce se indreptau spre Romania. Banii au fost confiscați. Serviciul Granicerilor de Stat din Ucraina a anunțat ca la PTF Porubne din regiunea Cernauți au fost depistați doi cetațeni ucraineni…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a anunțat, sambata, ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian. Aceasta cifra este cu 59.347 mai mare decat in ziua precedenta. Aproximativ 90% dintre refugiatii…

- Guvernul a anuntat, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 8.623 cetateni ucraineni, 5.059 direct din Ucraina, 1.688…