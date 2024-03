Jurnalistul Julian Assange scapă de extrădarea în SUA! Inalta Curte din Londra a amanat marți extradarea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, in Statele Unite. Inalta Curte solicita administrației Biden sa ofere garanții ca Julian Assange nu va fi condamnat la moarte. Decizia vine dupa o lunga batalie juridica ce dureaza de peste 13 ani, punand in lumina temeri legate de libertatea de exprimare și drepturile omului. Dreptul la apel Judecatorii britanici au afirmat ca Assange are motive valide pentru a contesta extradarea. Printre acestea se numara posibila condamnare la moarte in SUA. Lui Assange i se ofera posibilitatea de a face apel… Apelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

