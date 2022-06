Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. ‘2.229 de case au fost…

- Ministerul ucrainean al Apararii a publicat o inregistrare video care, arata soldați din regiunea Harkov și din apropierea graniței dintre Ucraina și Rusia, care s-au adunat langa un marcaj de frontiera albastru și galben. Reuters nu a putut verifica in mod independent locația indicatorului de frontiera…

- 1, A 67-a zi de razboi din Ucraina1. Bustul poetului rus Pușkin a fost demontat sambata din centrul orașului Cernihov și dus pentru pastrare la muzeul orașului. De asemenea a fost indepartat monumentul Zoei Kosmodemianskaia de langa o școala din Cernihov. In orașul Novaia Kahovka din regiunea Herson,…

- Ucraina a actualizat sambata informațiile privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului. Partea ucraineana susține ca 23.200 de ruși au fost uciși in perioada 24 februarie-30 aprilie. De asemenea, sursa arata ca 2.445 de vehicule blindate au fost distruse de la inceputul razboiului.…

- Andrei Zubov, istoric și politolog rus, analizeaza, intr-un comentariu postat pe Facebook, semnificația exploziilor care s-au produs pe teritoriul republicii separatiste . „Perspectivele anexarii Transnistriei și a deschiderii unui «al doilea front» in vestul Ucrainei ar putea sa-i amețeasca de cap…

- Lacul din apropierea ambasadei Rusiei din capitala Lituaniei a fost vopsita in culoarea sangelui, ca raspuns la agresiunea rusa din Ucraina. Ideea aparține unui grup de jurnaliști și sportivi lituanieni.

- Scenariul unui atac al Rusiei în Republica Moldova era posibil în primele zile de razboi, dar acum e putin probabil, din cauza ca rusii nu au reusit sa ajunga nici macar la Odesa. O spune fostul comandant al trupelor americane în Europa, într-un interviu pe care l-a acordat…

- Știrile care vin de peste granița in ultimele saptamani au creat tensiune in randul romanilor. Oamenii susțin ca se simt afectați psihic de razboiul din Ucraina. Mai exact, 9 din 10 romani au declarat ca starea lor psihica a fost afectata negativ de razboiul din Ucraina, iar aproape 7 din 10 au precizat…