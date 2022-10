Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova a fost plasata pe lista persoanelor date in urmarire in Rusia, potrivit unei note consultate luni de AFP cu privire la aceasta voce critica la adresa razboiului din Ucraina si care este cunoscuta pentru ca a afisat o pancarta pacifista in direct la televiziunea rusa,…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa cunoscuta in intreaga lume dupa ce a criticat in direct la televiziune invazia rusa din Ucraina, a fost plasata in arest la domiciliu, dupa ce in uma cu o zi fusese arestata pentru „discreditarea” armatei ruse si „difuzarea de informatii false” despre aceasta, scrie…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa cunoscuta in intreaga lume dupa ce a criticat in direct la televiziune invazia rusa din Ucraina, a fost plasata joi in arest la domiciliu, dupa ce in uma cu o zi fusese arestata pentru „discreditarea” armatei ruse si „difuzarea de informatii false” despre aceasta.

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a provocat o crestere exploziva pe un segment al pietei de transporturi navale, in conditiile in care cresterea tarifelor pentru utilizarea tancurilor petroliere a determinat companiile sa se grabeasca sa cumpere astfel de nave in loc sa le inchirieze, transmite Bloomberg.

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia, relateaza Agerpres, care citeaza AFP. Nu a fost facuta nicio declaratie…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Jurnalista de televiziune rusa Marina Ovsianikova ar fi fost retinuta, potrivit declaratiilor avocatului sau. Ea a protestat impotriva razboiului din Ucraina si s-a intors de curand in Rusia dupa ce a lucrat pentru ziarul german Die Welt.