- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat sambata ca "spera" ca Franta nu va trebui sa mearga la razboi, referindu-se la invazia rusa din Ucraina, intr-un videoclip publicat aparent pentru a sustine dificila campanie pentru alegerile europene a lui Valerie Hayer, cea care se afla in fruntea listei…

- Franța a platit 600 de milioane de euro catre Rusia pentru gaz natural lichefiat, conform noilor date, informeaza Politico. Aceste date arata faptul ca Franța crește in tacere plațile pentru gaz catre Rusia, in timp ce președintele Emmanuel Macron se poziționeaza puternic ca fiind unul dintre cel mai…

- Franța ar putea intra intr-un conflict deschis cu Rusia, daca frontul ucrainean se prabușește, arata canalul TV LCI (post francez), care a publicat o serie de scenarii posibile pentru trimiterea soldaților francezi in Ucraina. In primul rand: construcția de fabrici militare in Ucraina sub supravegherea…

- "La apropierea avionului de vanatoare rus, aparatele militare straine au facut stanga imprejur", a anuntat Ministerul Apararii rus int-un comunicat, precizand ca acestea erau doua aparate Rafale si un avion radar al armatei franceze."Aparatul rus s-a intors fara probleme pe aerodromul sau. Nu a existat…

- Kremlinul a reacționat, marți, la declarația lui Emmanuel Macron, conform careia țarile europene ar putea sa trimita trupe pe frontul din Ucraina, amenințand din nou cu razboiul. Regimul Putin spune ca o confruntare militara intre Rusia și NATO ar deveni „inevitabila” in cazul in care statele europene…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…