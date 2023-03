Jurnal Sylevy Cleaning. Pentru un Târgu Mureș mai curat Recent, in data de 13 martie 2023, conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș și cea a societații Sylevy Cleaning SRL Targu Mureș au semnat un contract pentru delegarea serviciului de salubrizare pentru activitațile de maturat, spalat, stropire și intreținerea cailor publice, precum și pentru colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public și predarea acestora catre unitațile … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

