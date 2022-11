Jurjak a lansat albumul Hoţii de vise Jurjak a lansat albumul cu numarul trei din cariera – “Hotii de vise” – o buna parte dintre gandurile artistului din perioada pandemica puse pe foaie si transformate in 12 piese, cu influențe rock și blues. Istoria se repeta, iar Jurjak a respectat tradiția si a colaborat și pe acest album cu prietenii de la Bucharest Jazz Orchestra la piesa “Orașul Nostru”. “In perioada pandemica am facut piesa Fiecare, o piesa cu influențe hip hop, facuta in dormitor, videoclipul filmat intr-un club inchis atunci (Guest House), eu la toate instrumentele printre scaune goale, piesa incheindu-se cu versurile ‘Mi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

