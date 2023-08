Stiri pe aceeasi tema

- "In opinia mea, exista doar doua opțiuni aici. Prima este, bineințeles, ca aceasta situație a fost provocata de Prigozhin insuși." Aceasta opinie a fost exprimata de politologul, economistul și omul de afaceri Serghei Banari, comentind știrile de ieri despre aeronava prabușita, la bordul careia se afla…

- Premierul Cambodgiei, Hun Sen, a anunțat ca va demisiona din funcție și va preda puterea fiului sau luna viitoare, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Premierul Cambodgiei, Hun Sen, a declarat miercuri ca va demisiona și va preda puterea fiului sau luna viitoare. Hun Sen este la putere de aproape…

- David Popovici (18 ani) a terminat pe locul doi semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație organizate la Fukuoka și s-a calificat in finala, cu al 5-lea timp. Finala este programata joi, de la ora 14:21, și poate fi urmarita in direct pe Antena 1. The post David…

- Aflat in Japonia, unde se pregateste pentru Campionatele Mondiale de natatie care incep pe 24 iulie, David Popovici a dat marea lovitura. El a anuntat pe contul sau de Facebook ca a devenit imaginea companiei elvețiene de ceasuri de lux OMEGA, care este si partener oficial al Jocurilor Olimpice, dar…

- Pensiile ar putea sa fie mai mari cu 16%, incepand cu 2024, majorarile fiind așteptate ca urmare a recalcularii, dar și a unei noi legi a pensiilor. Specialiștii vorbesc de o majorare de cel puțin 16%, daca luam in calcul rata inflației din anul 2022, dar și salariul mediu brut. Astfel, punctul pe pensie…

- Republica Moldova este o țara agrara, iar cei de la Guvernare trebuie sa investeasca in agricultura, in caz contrar fara un domeniu puternic nu ne vom putea dezvolta. Este opinia vicepreședintelui Platforma DA, Chiril Moțpan, care a fost exprimata in cadrul emisiunii ”Puterea a patra”, noteaza Noi.md…

- Chiar daca piața fructelor de mare este destul de mica in Romania – 60 milioane de euro, exista o categorie de produse care crește semnificativ in preferințele consumatorilor: creveții. Majorarea consumului se explica prin faptul ca romanii sunt tot mai interesați de o alimentație sanatoasa, bazata…

- Carvykti (denumirea comerciala) este un tratament care reușește sa modifice genetic celulele imunitare ale omului. El este eficace contra unei forme rare de cancer al sangelui și a fost prezentat la Conferința anuala a Societații americane de oncologie, ce a avut loc saptamana trecuta la Chicago. Potrivit…