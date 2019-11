JUNO feat. Ana Maria Stancu lanseaza “Minte-ma”, piesa extrasa de pe EP-ul sau „Demonii” „Tot EP-ul Demonii este despre iubirea care consuma, despre obsesie si adictie in care eu am simtit ca am scurs multi demoni interiori care m-au bantuit nopti la randul”, marturiseste JUNO despre piesele personale pe care le-a scris pe parcursul ultimilor 2 ani. Povestea iubirii, cu toate fazele ei nebune, spusa in 6 episoade intense de rap au un sound nou pentru JUNO, mai melodios si mai profund decat tot ceea ce a compus pana acum. JUNO este artist si compozitor HaHaHa Production din 2016. A colaborat cu Smiley pentru piesa “RARA”, iar in noiembrie 2017 si-a lansat alaturi de Feli primul single… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

