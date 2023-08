Juniorii de la Farul Constanta, trei meciuri amicale, trei victorii (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta, campioana Romaniei, s a calificat in turul trei preliminar al competitiei europene Conference League, dupa o dubla victorie, cu scorul general de 6 2, contra campioanei Armeniei, FC Urartu.Au existat insa si voci care au pus la indoiala valoarea adversarului "marinarilorldquo;, iar…

- FCSB o intalnește pe CSKA Sofia, iar CFR Cluj va merge in Turcia pentru un duel cu Adana Demirspor in a doua manșa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Partidele pot fi fi urmarite in format Live Text Online pe www.stiripesurse.ro.Farul Constanța și Sepsi OSK au fost primele echipe…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a fost eliminata din turul intai preliminari al Ligii Campionilor de Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova.Farul a castigat cu 1 0 in tur, la Ovidiu, dar, in returul de la Tiraspol, Sheriff s a impus cu 3 0 dupa prelungiri, "marinariildquo; avand un joc…

- Farul Constanța nu a contat pe terenul celor de la Sheriff (0-3 dupa prelungiri), iar campioana Romaniei a fost eliminata inca din primul tur preliminar al Champions League. Dupa infrangerea de la Tiraspol, Gica Hagi și-a criticat jucatorii la conferința de presa.

- Marți, 20 iunie, campioana Romaniei, Farul Constanța, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, pe Sheriff Tiraspol, din Moldova. Miercuri, 21 iunie, la sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți și pentru turul al doilea UCL. In cazul in care merge mai departe, Farul Constanța…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a publicat echipa sezonului 2022-2023 din Superliga Romaniei. Din 11-le ideal al acestei ediții de campionat fac parte jucatori de la doar patru cluburi: Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB și Rapid București. Intre ”cei mai buni” se afla și feroviarul Ciprian Deac. ”11”-le…

- Președintele CS Universitații Craiova, Sorin Carțu (67 de ani), susține ca a glumit atunci cand a spus, inaintea partidei dintre CFR Cluj și Farul Constanța, ca va paria pe victoria clujenilor și se va și filma facand acest lucru. ...

- Mijlocasul de 20 de ani a marcat primul gol al Farului din acest campionat in prima etapa a sezonului regular , dar a semnat si prima reusita a "marinarilorldquo; din play off. Foarte aproape de titlul de campioana, Farul Constanta a avut ca atuuri in lupta din acest sezon din Superliga si evolutiile…